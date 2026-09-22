Подведение итогов выборов началось в Химках

Территориальная избирательная комиссия Химок завершает обработку результатов выборов. Все 118 участков работали в штатном режиме, а явка по федеральному округу составила 59,32%.

В городском округе Химки территориальная избирательная комиссия подводит итоги выборов, проходивших одновременно в трех форматах: голосование за депутатов Государственной думы РФ, Московской областной думы и совета депутатов городского округа. Все 118 избирательных участков функционировали в штатном режиме на протяжении всех трех дней голосования, что позволило жителям выбрать наиболее удобное время для визита на участок.

«Мы с женой всегда принимаем участие в выборах — это первостепенная задача каждого гражданина», — отметил житель Химок Максим Логинов.

Химчане могли проголосовать очно, на дому либо с помощью дистанционного электронного голосования. За ходом процесса следили наблюдатели — представители политических партий, кандидатов и Общественной палаты Московской области. В регионе также работал ситуационный центр, куда в режиме реального времени поступала информация с избирательных участков.

«Я лично проголосовал с помощью ДЭГ. Очень удобно и быстро. В целом я бы хотел отметить высокий уровень организации выборов в нашем городском округе и поблагодарить избирателей за активное участие в выборах», — сказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

По предварительным данным ЦИК России, «Единая Россия» получила 57,97% голосов по федеральному округу при явке 59,32%. На выборах в Московскую областную думу партия набрала 55,64%. Итоговые данные по городскому округу Химки утвердила территориальная избирательная комиссия и опубликовала их на официальном сайте администрации.

«Я пришел на выборы для того, чтобы проголосовать за тех кандидатов, которые мне импонируют. Для нас выборы особенно важны: казаки принимают решения с помощью голосования», — поделился руководитель хуторского казачьего общества «Химкинское» Андрей Заикин.

Помимо голосования, жители Химок внесли свой вклад в формирование Народной программы «Единой России». В региональный раздел поступило более 920 тысяч инициатив жителей Подмосковья, свыше 27 тысяч из них — от химчан. По стране в общей сложности было направлено более 3,5 миллиона предложений.