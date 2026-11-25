Вечером 25 ноября загруженность дорог Московского региона составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулем: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.