В школе № 36 «Новые горизонты» городского округа Мытищи 18 ноября состоялся образовательный интенсив «ПРОкиберурок: лаборатория новых решений» для педагогов Подмосковья — участников проекта «Киберурок». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие было направлено на поддержку педагогов в проведении киберуроков и повышение качества занятий. Участники обменялись лучшими педагогическими практиками, освоили новые инструменты и методики преподавания, а также обсудили создание «интерактивной модели урока» на сайте КУРО.

Педагоги работали в формате лабораторий идей: заполняли онлайн-шаблоны и детально разбирали методические решения для применения в учебном процессе. Специалист B2G проектов Международной школы цифровых и ИИ-навыков «Алгоритмика», лидер общественного мнения Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Бабченко провела интенсив «Киберурок: ИИ-перезагрузка».

«Киберурок — это первый шаг в большую философию, которая звучит на уровне федеральной повестки по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Мы будем учиться вместе с детьми, и для нас важно получать от вас качественную обратную связь», — отметил начальник управления развития общего образования Министерства образования Московской области Максим Кильчевский.

Интенсив завершился торжественной церемонией награждения спикеров благодарственными письмами от КУРО за лучшие практики и идеи.