Жителям Подмосковья напомнили, что подкармливать птиц хлебом и остатками со стола вредно для пернатых. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Подкормку стоит начинать, когда установятся устойчивые морозы и появится снежный покров. Хлеб, особенно черный и свежий, вызывает брожение в желудке, а соль из выпечки наносит удар по почкам.

Хлеб, особенно черный и свежий — один из самых вредных продуктов для птиц. Он вызывает брожение в желудке, а соль, которая содержится в выпечке, наносит удар по почкам. Зимняя подкормка должна быть продуманной: это не утилизация остатков со стола, а помощь, которая требует ответственности.

Птицам можно давать сырые несоленые семечки подсолнечника, небольшое количество сырого несоленого сала в мороз, сушеные ягоды рябины, боярышника и шиповника, овес, просо и цельные зерна пшеницы. Нельзя давать жареные, соленые и сладкие семечки, орехи, чипсы, сало со специями и копчености, остатки супов и каши с маслом, колбасу, сосиски, печенье, сдобу, конфеты, а также заплесневелые и испорченные продукты.

Кормушки нужно регулярно чистить, а подкормка не должна быть слишком обильной: птицы должны сохранять способность самостоятельно добывать корм. Водоплавающих птиц, остающихся зимовать на незамерзающих водоемах, можно подкармливать только зерном и специальным комбикормом, а не хлебом.

«Мы призываем жителей Подмосковья подходить к подкормке птиц с умом. Правильно оборудованная кормушка и подбор правильного корма могут спасти десятки птиц в самые холодные месяцы. Скоро стартует акция „Покорми птиц“, которая проходит в регионе ежегодно под эгидой нашего министерства. У нас очень активные жители, и мы надеемся, что в этом году участников будет еще больше. Приглашаем к участию!» — заключил Тихон Фирсов.