Персональную выставку художника Ивана Новикова открыли в Наро-Фоминске

В фойе ЦДК «Звезда» открылась персональная выставка живописи художника, чей путь в искусстве начался всего два года назад. Под руководством Екатерины Ворониной в стенах студии «Краски души» увлечение стало призванием, а первые робкие мазки — уверенными полотнами.

«За работой летит время незаметно…» — в этих словах Ивана Новикова вся суть настоящего творчества. Приятная усталость от увлеченности, радость созидания и бесконечное движение вперед чувствуются в каждой работе.

На открытии 12 ноября было много гостей: коллеги, друзья, единомышленники — все, кто хотел разделить с Иваном Новиковым этот важный момент.

Выставка открыта до 9 декабря в фойе ЦДК «Звезда». Возрастное ограничение: 0+.