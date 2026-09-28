В Подмосковье вечером 28 сентября загруженность дорог достигла 4 баллов

Вечером в понедельник, 28 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах Московской области: Лобне, Пушкино, Мытищах, Королеве, Химках, а также на Ленинградском, Дмитровском, Рублево-Успенском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Можайском, Минском, Варшавском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Горьковском, Фряновском шоссе, на М-4 «Дон» и А-107 в районе Подольска.

В ведомстве напомнили участникам движения о соблюдении ПДД. Водителей просят не превышать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и быть аккуратными при парковке транспорта.