Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 23 ноября
Утром 23 ноября загруженность дорог Московской области составила пять баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
На дорогах региона зафиксировали более миллиона автомобилей — на 3,3% меньше средних значений прошлого месяца.
Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Ведомство призвало водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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