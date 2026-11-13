В Подмосковье действует система паллиативной помощи, которая позволяет людям с тяжелыми заболеваниями получать медицинскую и психологическую поддержку. Она направлена на облегчение боли и других симптомов, а также на сохранение качества жизни пациентов и их близких. При этом паллиативная помощь не означает отказа от основного лечения, напомнили в региональном Минздроаве.

Помощь оказывают в специализированных отделениях больниц, кабинетах при поликлиниках и на дому. В последнем случае к пациентам выезжают патронажные бригады. Такой формат позволяет получать необходимую поддержку в привычной обстановке, без дополнительных поездок в медицинские учреждения.

В регионе также работает координационный центр паллиативной помощи с круглосуточной многоканальной горячей линией. Пациенты и их родственники могут обратиться за консультацией и помощью в решении организационных вопросов по телефону +7 (498) 683-83-83.

«Паллиативная помощь в Подмосковье выстроена как многоуровневая система. Она включает профильные отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках и выездные патронажные бригады, которые оказывают медицинскую помощь на дому», — рассказала главный внештатный специалист паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко.

Для родственников пациентов и социальных работников в Подмосковье открыли 42 школы паллиативного пациента. На занятиях обучают практическим навыкам ухода: проведению гигиенических процедур, кормлению, смене положения тела, использованию специальных средств и распознаванию тревожных симптомов.

Занятия проводят врачи паллиативной медицины, психологи и специалисты смежных направлений. Обучение бесплатное, предварительная запись не требуется. За все время работы школ его прошли более двух тысяч человек.