Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

25 ноября в Детской музыкальной школе № 2 городского округа Воскресенск прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери. Учащиеся всех отделений подготовили для главных гостей вечера — мам и бабушек — творческие подарки.

Со сцены звучали сольные и ансамблевые, вокальные и инструментальные номера. Особую душевность мероприятию придали ведущие Валерия Фадеева и Роман Бойчук, которые прочитали стихи-поздравления. Выступления учащихся создали в зале теплую семейную атмосферу и подарили зрителям яркие эмоции.

В Подмосковье благодаря поддержке главы региона уделяется внимание развитию творческих способностей школьников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает важность создания качественной образовательной среды для раскрытия талантов детей. Концерт в музыкальной школе стал частью работы по поддержке юных дарований и укреплению семейных ценностей.