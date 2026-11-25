В Подмосковье упростили оформление ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам Великой Отечественной войны и гражданам 85 лет и старше. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь, если в заявлении указаны сведения о супруге, получить его согласие на обработку персональных данных можно онлайн. Запрос автоматически поступит в личный кабинет супруга на региональном портале. Подтвердить согласие нужно в течение трех календарных дней с момента подачи заявления.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам». Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

Право на доплату в Московской области имеют инвалиды ВОВ с доходом до 15 тысzx рублей, а также граждане от 85 лет с доходом семьи ниже двукратного прожиточного минимума. Выплата назначается на 12 календарных месяцев.