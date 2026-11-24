В Кашире на 80% завершено строительство блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт. Новый энергообъект на 1-й Дзержинской улице обеспечит отоплением и горячей водой школу № 9, подстанцию скорой помощи и новое здание ОМВД, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас специалисты прокладывают наружные инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию. Завершение строительства запланировано на апрель 2027 года.

Для подключения объекта к городской системе теплоснабжения уже проложили 200 метров подземного трубопровода. Современная теплоизоляция позволит минимизировать теплопотери, а система дистанционного мониторинга — оперативно обнаруживать повреждения защитной оболочки труб.

Проект реализуется в рамках региональной госпрограммы развития инженерной инфраструктуры за счет средств областного и муниципального бюджетов. Ход работ контролирует Главгосстройнадзор Подмосковья.