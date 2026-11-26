Мособлдума приняла изменения в региональное законодательство, которые позволяют участникам специальной военной операции сохранить право пользования арендованными у государства или муниципалитета земельными участками, если срок договора завершился во время службы. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Поправки приводят региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством и распространяются как на договоры аренды, так и на соглашения о безвозмездном пользовании землей. Если срок договора истекает во время участия гражданина в СВО, договор считается возобновленным на неопределенный срок, и военнослужащий сохраняет возможность пользоваться участком на прежних условиях.

Инициативу внес заместитель министра имущественных отношений Московской области Владимир Ремизов.

«Важно, чтобы участие в специальной военной операции не становилось причиной утраты имущественных прав. Новые положения позволяют сохранить за бойцами земельные участки, которыми они пользовались до окончания договора, и после возвращения продолжить оформление отношений с собственником земли», — отметил Ремизов.

Для оформления возобновления договора нужно предоставить подтверждение участия в СВО в ведомство или муниципалитет, передавший землю в пользование. Документы вправе подать сам участник, его представитель, член семьи или близкий родственник.

В течение года после завершения участия в СВО гражданин сможет обратиться за заключением нового договора на тот же участок. Его условия должны соответствовать положениям ранее действовавшего соглашения.