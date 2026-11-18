В Региональный сосудистый центр Люберецкой больницы поступило оборудование для лечения пациентов с тяжелым кальцинозом коронарных артерий. С помощью нового аппарата врачи смогут удалять плотные отложения кальция из сосудов и устанавливать стенты. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Система атерэктомии работает с помощью тонкого проводника, который вводят в пораженную артерию. По нему к бляшке подводят миниатюрный бур. Под необходимым давлением он измельчает и удаляет кальцинированные отложения, восстанавливая просвет сосуда.

«Это позволяет восстановить просвет артерии и безопасно установить стент», — пояснил заведующий Региональным сосудистым центром Михаил Кричман.

Ранее пациентов с выраженным кальцинозом направляли на открытые хирургические вмешательства. Теперь высокотехнологичное лечение доступно в Люберецкой больнице. Получить его могут жители Люберецкого округа и других территорий Московской области.