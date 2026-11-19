В деревне Русавкино-Романово городского округа Балашиха подключили к сетевому газу свыше 100 домовладений. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Газопроводы бесплатно подвели к границам 135 земельных участков. В рамках проекта провели пуск газа в очередном доме, его абонентом стала местная жительница Светлана Михайловна.

Программа социальной газификации действует в Русавкино-Романово с 2021 года. За это время к сетевому газу подключили 113 домовладений населенного пункта. Всего по округу Балашиха за пять лет программы газифицировали более 1 586 частных домов.

Жители населенных пунктов, где проложены газовые сети, могут подать заявку на участие в программе на официальном сайте «Мособлгаза». Следить за этапами работ удобно в Личном кабинете клиента компании, а дополнительные консультации доступны в официальных сообществах «Мособлгаза» в соцсети «ВКонтакте» и в чат-боте «Газовая безопасность».