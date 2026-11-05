Оборудование для реабилитации бойцов СВО испытают в подмосковном центре «Ясенки»

В реабилитационном центре «Ясенки» под Подольском начали тестировать три новых тренажера российского производства для восстановления опорно-двигательного аппарата. Первыми оборудование опробовали ветераны специальной военной операции, сообщили в РИАМО.

Один из аппаратов предназначен для безоперационного вытяжения позвоночника и уменьшения болевых ощущений. Второй помогает укреплять мышцы шеи и поясницы, в том числе пациентам на инвалидных колясках. Третий тренажер используют для восстановления координации движений и равновесия.

Особенно востребованы такие занятия среди военнослужащих, перенесших взрывные травмы и контузии. Оборудование помогает восстанавливать двигательные навыки, нарушенные после ранений и длительного лечения.

«Новое высокотехнологичное отечественное оборудование позволит нам работать еще более качественно и получать более высокие результаты», — сказал директор реабилитационного центра Михаил Маслов.

Тренажеры предоставила компания «Саппорт» на благотворительной основе сроком на шесть месяцев. Представители производителя также обучили инструкторов лечебной физкультуры работе с оборудованием.

В центре уже применяют современные методы восстановления, включая занятия с экзоскелетом. По итогам полугодового тестирования специалисты оценят эффективность новых аппаратов для реабилитации ветеранов СВО.