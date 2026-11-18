С начала года жители Подмосковья подали более 143 тысяч электронных заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Оформить ее могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области: многодетные семьи, инвалиды, почетные доноры, педагоги в сельской местности и другие льготники.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы. Система автоматически проверяет наличие ранее поданного заявления, сведения о регистрации по месту жительства и статусе предпенсионера заявителя.