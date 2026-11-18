Депутаты и сторонники партии «Единая Россия» вместе с жителями микрорайона Лопатинский и подрядчиком выехали на улицу Комсомольскую. Здесь в рамках Народной программы завершилось асфальтирование дороги к стадиону.

Выезд прошел в рамках проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

Стадион стал центром притяжения для футболистов и легкоатлетов всего округа. Специалисты также обновили достаточно большой участок улицы, в том числе дорогу вдоль жилых домов. Теперь новый асфальт обеспечивает комфорт и безопасность для сотен жителей и воспитанников учреждений.

«Для нас было важно довести дело до конца. Улица ведет к стадиону, где тренируются дети и взрослые, но при этом это еще и дорога к домам. Качественное покрытие здесь важно для всех — и для спортсменов, и для обычных жителей. Новое покрытие — это не только удобство, но и безопасность», — отметила местный координатор проекта «Безопасные дороги» Ольга Жукова.

Работы на Комсомольской улице выполнены в рамках масштабного обновления дорожной сети округа. Партийцы продолжат контролировать качество работ, чтобы каждый наказ жителей был выполнен.