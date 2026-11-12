Более 20 катков будут работать в Наро-Фоминском округе зимой

Администрация муниципалитета подготовила для жителей перечень зимних спортивных объектов. В списке — ледовые катки и пять лыжных трасс, расположенные в разных районах.

Катки будут работать в Наро-Фоминске на улицах Рижской, Пешехонова, Маршала Жукова, Курзенкова, а также в Центральном парке имени Воровского.

В Апрелевке — на улице Пойденко, в Верее — на улице Солнечной (спортивный клуб «Медведи»). В Селятине площадки расположены у домов № 13–16 и на улице Спортивной, в Калининце — на территории КЭЧ у дома № 255 (парк «Дубки»), а также у дома № 233 и на улице Фабричной.

Также площадки есть в поселке совхоза «Архангельский», Новой Ольховке, селах Каменское и Атепцево, деревнях Волченки, Устье, Таширово, Софьино, Веселево и Шустиково.

Лыжные трассы проложены в лесопарке «Елочки» в Наро-Фоминске, в Верее (Больничный переулок), в лесопарке «Дубки» в Апрелевке, в парке «Дубки» в Калининце. Также будет работать тюбинг-парк «Елагино» в деревне Елагино.