Реконструкцию моста в деревне Лукино завершат в Серпухове в сентябре

Ремонт моста в деревне Лукино под Серпуховом выходит на финишную прямую. Основные работы уже завершены.

Специалисты возвели армогрунтовые стены, укрепили откосы, обустроили ливневую канализацию, а в ближайшее время приступят к укладке асфальтового покрытия. После этого запустят движение по мосту. Параллельно ведутся работы по благоустройству откосов насыпи с обеих сторон, идет обратная засыпка локальных очистных сооружений песком. На текущей неделе смонтируют барьерное ограждение на пролетном строении.

Приемка объекта комиссией назначена на 28 сентября. «Главное — чтобы мост был безопасным и служил людям долгие годы. Поручил держать сроки и не снижать темп. Качество работ и организацию движения проверю лично», — рассказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Работы ведутся и еще на одном мосту — в деревне Бутурлино. Там рабочие занимаются укладкой защитного слоя бетона на пролетном строении моста. Это завершающая стадия, обеспечивающая надежность и долговечность конструкции. Все работы планируют завершить в начале ноября.