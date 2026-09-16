Подготовку к юбилею Николо-Угрешского монастыря обсудили на совещании в Люберцах

В Дзержинском уже начали готовиться к 650-летию Николо-Угрешского монастыря и Куликовской битвы, которое будет отмечаться в 2030 году. Организационные вопросы обсудили на заседании Общественной палаты округа с участием главы Люберец Владимира Волкова.

Участники совещания рассказали о планах по преображению набережной Верхнего пруда и сквера Победы.

«Предлагаем непосредственно на площади перед Николо-Угрешским монастырем создать амфитеатр, который будут обрамлять подвесные качели. На самой набережной, за качелями на пирсе, будет также обустроена площадка для отдыха. На площади будет расположен макет монастыря», — рассказал заместитель главы администрации округа Геннадий Голованов

В конце октября пройдут общественные обсуждения проекта с жителями.

Еще одной важной темой заседания стали предстоящие уже в ближайшие выходные выборы в Государственную думу и Московскую областную думу. Особое внимание уделили работе Штаба общественного наблюдения. Обсудили организацию контроля на участках, взаимодействие с наблюдателями и волонтерами, а также порядок оперативного реагирования на любые сигналы.