Корпус лицея на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулеве достроят в 2027 году

В Ликино-Дулеве на улице Степана Морозкина возводят новый трехэтажный корпус лицея, рассчитанный на 550 учащихся. О ходе работ на объекте в Орехово-Зуевском округе рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На сегодняшний день строители завершили более половины монолитного каркаса — готовность составляет 53%. Параллельно ведутся общестроительные работы. Проект реализуют за счет бюджетных средств по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Новое здание площадью 6510 квадратных метров получит четкое функциональное зонирование: блок начальной школы на 400 учеников с отдельным входом, кабинеты для основной и старшей школы (150 мест), включая специализированные классы, спортивный зал, столовую, вмещающую до 250 человек одновременно.

Для удобства и безопасности обучающихся основное здание школы соединят с пристройкой теплым переходом на уровне второго этажа. Ввод нового корпуса в эксплуатацию намечен на 1 сентября 2027 года.