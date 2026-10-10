Первая персональная выставка Владимира Зорина открылась в Серпухове

8 октября в Музейно-выставочном центре Серпухова состоялась встреча с Владимиром Зориным, автором выставки «Пейзаж: графика печатная и не только». Это первая персональная выставка художника в Серпухове.

Поздравить художника пришли друзья, коллеги и ученики. В экспозиции представлено 117 работ: офорты, литографии и акварели. Зорин продолжает традиции академической графики и виртуозно владеет сложнейшими техниками. В его работах точность линии соединяется с поэтикой образа и светом.

Работы художника известны далеко за пределами России: они выставлялись во Франции, США, Японии и Чехии, хранятся в 20 музеях мира и частных коллекциях более чем в 50 странах. Особенная гордость — офорты с видами Москвы, вошедшие в юбилейную монографию о столице 1997 года.

Более 35 лет Владимир Николаевич преподает, проводит мастер-классы для детей и организует международные пленэры «Краски мира».

Выставка открыта с 1 октября по 1 ноября 2026 года. Посетители могут оценить виртуозность печатной графики и увидеть, как академическая традиция оживает в современном искусстве. Возрастная категория: 0+.