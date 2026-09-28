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    Сергея Джеглава назначили новым главой Щелкова

    Джеглав Сергей Николаевич
    Фото: Джеглав Сергей Николаевич/Медиасток.рф

    Сергея Джеглава назначили новым главой городского округа Щелково. О его опыте работы рассказал в рамках совещания губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Ранее Сергей Джеглав руководил Лосино-Петровским округом, а также работал в Котельниках и Щелкове, где занимал пост заместителя главы.

    По словам Андрея Воробьева, новый руководитель хорошо знаком со спецификой территории, поэтому сможет оперативно включиться в работу. Одной из ключевых задач станет выстраивание эффективного взаимодействия с жителями и решение актуальных для округа вопросов.

    «Есть энергия, есть желание, есть эффективная команда в Щелкове, которая работает», — отметил Джеглав и выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут успешно выполнены.

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