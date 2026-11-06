Свыше 10 тысяч работников скорой помощи Подмосковья получат новую форму

В Московской области началась выдача обновленной спецодежды сотрудникам скорой медицинской помощи. До конца 2026 года новые комплекты получат более 10 тысяч работников всех 11 региональных объединений службы, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Поставка организована при поддержке губернатора и правительства Подмосковья.

Главным отличием формы стало цветовое разделение по специальностям. Сотрудники реанимационных бригад будут носить красную одежду, общепрофильных — васильковую, а водители — темно-синюю. Такая система поможет быстрее различать специалистов при массовых происшествиях и других экстренных ситуациях.

«Контракт на пошив и поставку новой формы был заключен летом. В октябре мы начали получать первые партии новой спецодежды. Сейчас оперативно комплектуется и выдается рабочая форма сотрудникам во всех подразделениях. Утвержден график поставки на подстанции. Абсолютно все наши коллеги получат обновленные комплекты до конца текущего года», - прокомментировал главный врач скорой помощи Московской области Константин Егоров.