С 28 ноября автобус № 366 «Юрлово — Зеленоград (ст. Крюково)» начнет ходить по скорректированному маршруту. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для жителей ЖК «Пятницкие луга» автобусы будут отправляться от жилого комплекса, а не от деревни Юрлово. На линии будет работать один автобус малого класса, который выполнит 16 рейсов в день. Первый рейс отправится от жилого комплекса в 06:45, последний от станции МЦД «Зеленоград-Крюково» — в 18:18.

Для жителей деревни Юрлово сохраняются маршруты № 1299к, 1300к, 400т и 400к до Зеленограда.

Для обслуживания СНТ «Ладушкино» организуют отдельный вариант движения № 366Л от СНТ до станции МЦД «Зеленоград-Крюково». На линии также задействуют один автобус малого класса, который выполнит 24 рейса ежедневно. Первый рейс от СНТ отправится в 06:00, последний от станции — в 19:40.

Корректировки подготовили с учетом обращений жителей, отметили в Минтрансе.