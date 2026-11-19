Мособлдума согласовала назначение Артура Гарибяна на должность заместителя председателя правительства Московской области — министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Решение приняли на четвертом заседании парламента. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства Подмосковья и курировал транспортную сферу.

Гарибян сообщил, что планирует внедрять современные инструменты прогнозирования и контроля за развитием инфраструктуры. Среди приоритетов он назвал обновление систем светофорного регулирования, расширение сети велодорожек и развитие общественного транспорта.

Артур Гарибян родился в 1977 году. В разные годы он работал в прокуратуре, был депутатом Совета депутатов Домодедова, руководил Главным управлением государственного строительного надзора Московской области. С 2021 по 2026 год занимал должность министра правительства региона по государственному надзору в строительстве.