Одиннадцать студентов Государственного гуманитарно-технологического университета из Орехово-Зуева получили стипендию президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Все лауреаты отмечены по направлению «Образование и педагогические науки». Из 314 стипендиатов страны по этому направлению 11 — представители ГГТУ.

На психолого-педагогическом факультете стипендию получили Надежда Архипова, Владислав Мазур, Елена Манько, Виктория Митрофанова и Ксения Поташкина. На факультете математики, информатики и физики — Виктория Кондрахина, Яна Кудрявцева и Полина Лопатенкова. На историческом факультете — Ирина Дуryшкина и Андрей Ефремов, на биолого-химическом — Маргарита Дурсенева.

Стипендия президента России — одна из самых престижных форм поддержки талантливой молодежи. Она присуждается за выдающиеся успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности.