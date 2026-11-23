С начала года на портале госуслуг Московской области подали более 1,5 тысячи заявлений на согласование строительства в приаэродромных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым нужно согласование строительства в пределах зон аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский.

Для получения услуги нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявляет некорректно загруженные файлы — это помогает исправить ошибку до отправки заявления в ведомство.

Проверить, попадает ли земельный участок в приаэродромную зону, можно с помощью онлайн-сервиса на региональном портале. Услуга предоставляется бесплатно, результат поступит в личный кабинет заявителя.