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    В Подмосковье 25 сентября не зафиксировали возгораний в Гослесфонде

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    25 сентября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

    26 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Звенигородском и Истринском лесничествах — II класс. 27 сентября на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.

    28 сентября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском и Московском учебно-опытном лесничествах — I класс.

    Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 12–18 градусов, ночью — плюс 6–13 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

    В старину заметили, что если к Корнильеву дню (26 сентября) все грачи улетят на юг — скоро пойдет снег.

    При обнаружении возгорания в комитете попросили незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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