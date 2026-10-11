Условия для маломобильных групп населения проверили в Мытищах

В городском округе Мытищи на улице Каргина у дома № 36 состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Поводом стало обращение местной жительницы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для которой выезд из дома остается серьезной проблемой.

В работе заседания приняли участие заместители главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик и Иван Яськив, руководители профильных управлений, председатель Общественной палаты округа Игорь Савош, председатель Мытищинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Олег Старостин, а также представители управляющей компании и совета дома.

В ходе встречи обсуждались вопросы переобустройства входных групп в подъезды дома с учетом требований программы «Доступная среда». «На встрече обсудили вопросы переобустройства входных групп в подъезды дома с учетом требований программы „Доступная среда“, — рассказала Ирина Ваврик. — Также оценили возможности технической модернизации действующего оборудования для маломобильных групп населения. Проработаем эти вопросы, повторно свяжемся с заявителем, предложим свои решения».

По итогам заседания принято решение проработать обозначенные вопросы, после чего связаться с заявительницей и представить конкретные варианты решения проблемы. Работа по формированию доступной среды в округе продолжается.