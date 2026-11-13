Учащихся подмосковной школы-интерната посвятили в кадеты в парке «Патриот»

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 13 ноября состоялась торжественная церемония «Посвящение в кадеты» воспитанников областной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятие прошло у мемориала Матерям победителей. Воспитанникам вручили удостоверения и знаки школы. В церемонии приняли участие представители Московской областной думы, Министерства образования Московской области, почетные гости, кадеты, их родители и сотрудники образовательной организации.

Среди гостей были Герой России, заслуженный летчик-испытатель Юрий Ващук, генерал-лейтенант Иван Найденов, участник специальной военной операции Иван Корохов и другие приглашенные.

Перед началом торжественной части кадеты возложили цветы к мемориалу Матерям победителей. После церемонии посвящения почетные гости обратились к воспитанникам с приветственными словами. Завершилось мероприятие прохождением кадетских взводов торжественным маршем.

Кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина работает с 2000 года. За это время учебное заведение выпустило 2209 учащихся. 1280 выпускников поступили в вузы авиационной направленности, 586 выбрали профессию военного летчика или пилота гражданской авиации, 925 связали свою жизнь с военной службой.