Свыше 30 объектов образования капитально отремонтируют в Подмосковье в 2027 году

Фото: Новая школа «Эврика» на 1100 мест в Островцах, г. о. Люберцы / Медиасток.рф

В 2027 году в Подмосковье капитально отремонтируют более 30 образовательных учреждений. На эти цели планируют направить 8,9 миллиарда рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Для обновления 19 объектов также привлекут средства федерального бюджета.

В программу войдут восемь школ, 15 детских садов, восемь колледжей и один центр дополнительного образования. Таким образом, основная часть работ придется на дошкольные учреждения.

По словам Игоря Брынцалова, капитальный ремонт позволяет комплексно обновлять здания, которые со временем перестали соответствовать современным требованиям. Задача программы — создать в них условия, сопоставимые с теми, что предусмотрены в новых образовательных учреждениях.

За пять лет, с 2021 по 2025 год, в рамках Народной программы партии «Единая Россия» в регионе капитально отремонтировали 245 школ. Всего за этот период работы провели более чем на 360 объектах образования.

Во время ремонта заменяют инженерные коммуникации, включая системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Также обновляют кровли и фасады, утепляют здания, меняют внутреннюю планировку с учетом современных образовательных стандартов. После этого учреждения оснащают новой мебелью и оборудованием. В порядок приводят и прилегающие территории, где обустраивают спортивные и игровые площадки.