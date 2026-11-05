360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В парках Подмосковья День народного единства отметили более 29 тысяч человек

    Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

    В 82 парках Московской области 4 ноября прошли мероприятия ко Дню народного единства, их посетили свыше 29 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Гости участвовали в народных гуляниях, творческих мастер-классах, тематических выставках и интерактивных программах о культуре и традициях народов России. В парке семейного отдыха в Дубне прошло «Шествие дружбы» с участием творческих коллективов в национальных костюмах, волонтеров и жителей города, а также флешмоб «Хоровод России», акция «Матушка-земля» и командный квест «Родина».

    В Центральном городском парке Реутова организовали фестиваль народов России с национальными танцами, традиционными играми и ремеслами. Посетители участвовали в богатырских состязаниях, знакомились с выставкой «Народ и армия едины» и присоединялись к вокальному флешмобу «Песня, объединяющая сердца».

    В парке культуры и отдыха Жуковского для гостей провели народные игры, массовые хороводы, спортивный квест «Богатырские забавы» и шахматный турнир. В парке Мира Мытищ работала ярмарка пирогов «Русская печка», прошли мастер-класс «Триколор своими руками», патриотическая викторина и командный квест «Путешествие по России».

    В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной состоялись фотовыставка «В единстве народов — сила России» и выставка «Свидетельства мужества». Мероприятия организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

    Читайте также

    Минюст России напомнил НКО о необходимости обновлять сведения в реестре

    Представительство МосОблЕИРЦ в отделении МФЦ «Мои документы» в Наро-Фоминске

    Торжества в честь присвоения звания «Город воинской славы» прошли в Дмитрове

    «Единая Россия» отправила еще 2,7 тысячи тонн гумпомощи из Подмосковья в зону СВО

    Подмосковный врач Куртасов: скорую нужно вызывать при первых признаках инсульта

    Воспитательно-образовательный комплекс построят в Коломне к 2028 году

    Ветеран СВО провел урок для школьников в Одинцове

    В Подмосковье восстановили барьерные ограждения на 18 дорогах

    Семейный фестиваль по обмену вещами провели в Мытищах

    Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

    Ветеранам СВО с инвалидностью создали комфортные условия для жизни в Подольске

    Победителей художественного конкурса наградили в Красногорске

    Молодежная донорская акция прошла в Раменском