Министерство имущественных отношений Московской области подготовило к продаже на аукционе земельный участок в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщили в ведомстве.

Площадь территории составляет 322,6 тысячи квадратных метров. Земля относится к категории сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — сельскохозяйственная деятельность.

Стартовая стоимость лота установлена на уровне 7 647,11 рубля.

Сведения о дате проведения торгов, порядке подачи заявок и других условиях участия разместят на Едином электронном ресурсе ЕАСУЗ. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (925) 082-80-34.

На портале также представлены другие земельные участки и объекты недвижимости, доступные для приобретения или аренды. Все торги организует Комитет по конкурентной политике Московской области.