Семь жительниц Подмосковья, удостоенных звания «Мать-героиня», получают ежемесячную выплату в размере 76 тысяч рублей. Всего в Москве и регионе такую поддержку предоставляют 16 женщинам, в том числе девяти москвичкам. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Москве и Московской области.

Выплату назначают автоматически после получения сведений о присвоении почетного звания за рождение и воспитание десяти и более детей. Ее можно получать в денежной форме или частично заменить набором социальных услуг. В него входят компенсация расходов на оплату ЖКУ, бесплатный проезд, лекарства и санаторно-курортное лечение.

Неработающие женщины, получающие пенсию, также могут оформить дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед Россией. В 2026 году его размер составляет 39 тысяч рублей. Для этого необходимо подать заявление через портал госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или МФЦ.

Обладательницы звания могут выйти на пенсию в 50 лет. Кроме того, с 2026 года в страховой стаж включают периоды ухода за всеми детьми до полутора лет, в том числе за пятым и последующими.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01. Новости Соцфонда также публикуются в официальном канале в «Максе».