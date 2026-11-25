Профессиональный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно отмечают в Наро-Фоминском округе после окончания полевого сезона. Торжественное мероприятие состоялось в доме культуры «Восток».

Лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Наро-Фоминского округа отметили ведомственными наградами, грамотами и благодарностями. Среди награжденных были представители разных профессий — трактористы, комбайнеры, доярки, телятницы, бригадиры и зоотехники. Отдельно отметили руководителей сельхозпредприятий муниципалитета.

Наро-Фоминский округ входит в число ведущих сельскохозяйственных территорий Подмосковья. Здесь развивают разные направления агропромышленного комплекса. Лидирующие позиции в области муниципалитет занимает по производству молока, инкубационного яйца и мясу птицы. Важность труда аграриев подчеркнул глава Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько.

«Мы развиваем промышленность, развиваем города, но аграрии — это наше достояние. Крестьяне — это важный незаменимый аспект развития нашего государства. Так было всегда — и при царе, и при советской власти и в современной России», — сказал руководитель муниципалитета.

Завершился праздник выступлениями артистов и творческих коллективов домов культуры округа.