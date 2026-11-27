В Одинцовском городском округе прошли специальные межведомственные учения по поиску пропавших людей в городской и природной среде, а также на акваториях. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

По легенде тренировки, утром в «Систему-112» поступило сообщение о происшествии на Москве-реке: компания из пяти подростков отправилась на прогулку, двое упали в воду, остальные разбежались в лес и потерялись. К поискам привлекли 244-ю пожарно-спасательную часть, специализированный поисково-спасательный отряд «Мособлпожспас», сотрудников федеральной противопожарной службы, Московский поисково-спасательный отряд, часть города Реутов, полицию, ГИМС, представителей Минздрава региона и администрации округа, а также добровольцев отрядов «ЛизаАлерт», «Спас Град» и «Ангел».

Водолазы обнаружили в акватории двоих условно погибших подростков. На суше спасатели нашли троих оставшихся ребят, включая того, кто сообщил о случившемся по номеру 112. Одного заметили на левом берегу реки, остальных — в лесном массиве на противоположном берегу. Выжившие не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась. Психологи МЧС отработали вопросы сопровождения детей и родственников.

«Проведенные учения подтвердили высокий профессионализм личного состава, отработанную схему межведомственного взаимодействия и готовность работников противопожарно-спасательной службы к оперативному реагированию на любые чрезвычайные ситуации», — рассказал начальник 245-й пожарно-спасательной части Николай Рябцев.