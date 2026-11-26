24 ноября в ДК «Юбилейный» прошла концертная программа «Наши любимые», посвященная Дню матери. С наступающим праздником присутствующих поздравили депутаты округа Сергей Слепов и Геннадий Коротеев.

Главным подарком для зрителей стало творчество юных артистов. Вокальная студия «Солнечный зайчик» под руководством Татьяны Чернецовой и студия академического вокала PRIMA под руководством Татьяны Родиной представили номера, которые вызвали у публики искренний отклик. Участники экспериментальной театральной студии «Возможно» под руководством Марии Баскаковой прочитали стихи, пронизанные любовью к матери. Выступления коллективов создали в зале теплую и праздничную атмосферу.

Финальным аккордом вечера стало выступление младшего состава ансамбля гитаристов «Музыкальная лаборатория» под руководством Оксаны Белобородовой. Исполнение музыкантов вызвало шквал аплодисментов, а зрители вместе с артистами пели знакомые мелодии. Организаторы отметили, что главной целью программы стало выражение благодарности матерям за заботу, поддержку и любовь.

В этот вечер атмосфера была наполнена улыбками, благодарностью и теплыми словами в адрес матерей. Концерт объединил разные поколения зрителей и участников, а творческие номера позволили создать ощущение общего праздника. Подобные мероприятия способствуют укреплению семейных ценностей и поддержке традиций культурной жизни округа.