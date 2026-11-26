В Павлово-Посадском городском округе состоялся отчетный форум филиала Фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов специальной военной операции по итогам 2026 года. В мероприятии приняли участие представители администрации и Совета депутатов округа, ветераны СВО, общественники и активные жители.

В ходе встречи подвели итоги проделанной за год работы, обсудили действующие меры поддержки ветеранов и их семей, а также определили перспективные направления дальнейшего развития ветеранского движения.

Основными темами обсуждения стали оказание психологической и социальной помощи ветеранам и членам их семей, содействие в трудоустройстве и социальной адаптации, помощь в оформлении документов и получении мер социальной поддержки, а также сопровождение семей военнослужащих.

Отдельно отметили значимые результаты работы Ассоциации ветеранов СВО. Среди них — открытие женского клуба «Сила. Вера. Опора», объединившего женщин, чьи близкие связаны со специальной военной операцией. Также руководитель Ассоциации Роман Фаленков создал музей, посвященный СВО, на базе школы № 14 города Электрогорска.

Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти и вовлечению ветеранов в общественную жизнь округа.

В рамках форума выразили благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву, социальному координатору Фонда «Защитники Отечества» Марине Каленковой, руководителю Ассоциации ветеранов СВО Роману Фаленкову, а также всем, кто ежедневно оказывает помощь защитникам и их близким.

Поддержка ветеранов, забота об их семьях и содействие возвращению к мирной жизни остаются важными направлениями работы администрации округа.