Сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, который повредил припаркованные автомобили и нарушал общественный порядок во дворе многоквартирных домов в Электростали.

Сообщение о происшествии на улице Комсомольской поступило в правоохранительные органы. Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны выяснил, что мужчина наносил удары по стоявшим во дворе машинам и нецензурно выражался в адрес окружающих.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Как сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области, мужчина ранее был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Он родом из Владимирской области.