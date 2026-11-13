Ребенка с тромбом в сердце спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели две сложные операции мальчику из Ставрополя, у которого на фоне инфекции образовался опасный тромб в сердце. Благодаря совместной работе хирургов разных специальностей ребенка удалось спасти, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

С рождения пациент страдал гидроцефалией — заболеванием, при котором в головном мозге скапливается избыточная жидкость. Для ее отведения мальчику установили специальный шунт, который впоследствии потребовалось заменить.

После развития инфекционного осложнения ставропольские медики проконсультировались с подмосковными коллегами по телемедицинской связи. Ребенка доставили в Центр Рошаля бригадой медицины катастроф.

Тромб начал развиваться на фоне инфицирование. Это могло привести к тромбоэмболии легочной артерии, что представляет смертельную опасность.

«Лечением ребенка занималась мультидисциплинарная команда нашего Центра. Первую операцию одномоментно выполнили кардиохирурги и нейрохирурги: удалили шунт с образовавшимся тромбом из правого предсердия в условиях искусственного кровообращения и назначили пациенту массивную антибактериальную терапию. Вторым этапом нейрохирурги совместно с торакальными хирургами установили новый шунт — из головного мозга в брюшную полость», — рассказала директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Оба хирургических вмешательства прошли без осложнений. Сейчас состояние мальчика не вызывает опасений у врачей, его готовят к выписке.