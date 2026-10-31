Капремонт детской школы искусств № 3 завершат в Люберцах в декабре

В здании 1954 года постройки капитального ремонта не было ни разу. Из-за аварийного состояния шесть лет назад педагогов и учеников перевели в соседнюю школу. Теперь здесь ждут возвращения почти 600 воспитанников.

Строители полностью обновили кровлю и перекрытия, усилили фундамент, заменили полы первого этажа, смонтировали внутренние инженерные сети. По просьбе директора школы изменили внутреннюю планировку.

«У нас, например, появится летняя сцена, которой никогда не было, пергола для детей, чтобы они могли здесь посидеть на лавочках и спокойно подождать урок. Спасибо огромное администрации и правительству Московской области. Наконец начались работы по капитальному ремонту школы. И мы надеемся, что к весне мы сюда переедем, вернемся в родные пенаты», — рассказала директор школы Инна Соколова.

«Важно было не просто отремонтировать это здание, раскрыть всю территорию, дать возможность по-новому взглянуть на этот микрорайон. Поэтому было принято решение дополнительно выделить средства на благоустройство прилегающей территории, благоустройство подъездных путей, будет кронирование деревьев, аварийные деревья будут удалены», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Сдать готовую школу должны в середине декабря.