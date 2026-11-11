Дошкольное отделение гимназии № 3 в Ивантеевке отремонтируют в 2027 году

В Ивантеевке Пушкинского городского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» гимназии № 3. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Строительная готовность объекта составляет 62%. Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

На объекте полностью завершены демонтажные работы. Продолжаются устройство кровли и фасада, общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных систем. Сейчас специалисты выполняют штукатурку стен и собирают индивидуальный тепловой пункт.

В рамках капремонта предусмотрены обновление кровли, фасада и входных групп, полная замена инженерных сетей и сантехники, окон и дверей, внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Для дошкольного отделения также закупят новую мебель и учебное оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.