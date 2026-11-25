Для очистки 828 платформ в Московском транспортном узле подготовили 114 бензиновых снегоуборщиков и доставили на остановочные пункты 1137 тонн противогололедных средств. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на ЦППК.

Во время снегопада к уборке привлекают дополнительный технический персонал. Сотрудники очищают платформы от снега, проводят противогололедную обработку и следят, чтобы на них не образовывалась наледь.

Частота уборки зависит от пассажиропотока. Платформы МЦД и наиболее загруженные остановочные пункты убирают не менее четырех раз в день, остальные — не менее одного раза в сутки.

Подвижной состав к зиме также полностью подготовлен. Работы охватили более 4 тыс. вагонов, включая «Иволги» всех четырех поколений, поезда ЭП2Д и ЭП2ДМ.

Специалисты проверили оборудование, от которого особенно зависит работа поездов в холодный сезон: отопление и климатические системы, обеззараживатели и осушители воздуха, обогрев лобовых стекол, электрооборудование, двери и окна.

В депо также сформировали необходимый запас антигололедной смазки для токоприемников.