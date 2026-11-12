Более 22 тысяч жителей получили обновленный водопровод в Балашихе

В микрорайоне Заря Балашихи завершили капитальный ремонт водопроводных сетей. В рамках проекта специалисты проложили 2,8 километра новых труб. Работы провели по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Подрядчики демонтировали изношенные участки трубопровода, установили новые трубы и водопроводные колодцы, а также подключили абонентов к обновленной системе. После монтажа специалисты проверили герметичность сети и ее рабочие параметры, промыли трубопровод, а затем восстановили благоустройство на участках, где проводились земляные работы.

Трубы прокладывали открытым способом — в подготовленных траншеях. Это позволило контролировать состояние грунта, качество основания и соблюдение требований при монтаже на каждом этапе.

Обновленная сеть обеспечит водоснабжением более 22 тысяч жителей улиц Лесной, Гагарина, Пионерской и Маршала Батицкого.

По словам министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева, в 2026 году в регионе запланировали 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ключевых объектов инженерной инфраструктуры. Работы организуют без отключения коммунальных услуг для населения. Среди результатов уже завершенных проектов — сокращение числа жалоб на качество воды и неприятный запах.