В микрорайоне Керамик городского округа Балашиха приступили к сносу аварийного здания бывшего детского сада. Демонтаж объекта, расположенного на Заводской улице вблизи дома № 11, планируют завершить до конца 2026 года, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Одноэтажное кирпичное здание площадью более 500 квадратных метров возвели в 1977 году для детей сотрудников местного промышленного предприятия. Позднее дошкольное учреждение присоединили к другой образовательной организации, а освободившееся помещение перестали эксплуатировать.

За годы простоя строение пришло в аварийное состояние. По итогам обследования специалисты признали его непригодным для восстановления.

Всего в Балашихе выявили 431 объект незавершенного строительства. К настоящему времени 283 из них, или 66%, уже демонтировали, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Работу по оставшимся объектам продолжат.