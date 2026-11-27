В Музее-усадьбе купцов Лажечниковых в Коломне со 2 декабря по 13 января 2027 года пройдут новогодние мастер-классы по изготовлению изделий из полимерной глины. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Программы подготовили для детей и взрослых. В сводчатых палатах купеческого особняка участникам расскажут о новогодних традициях прошлых веков: чем украшали праздничную елку, какие блюда подавали к столу и какие подарки было принято дарить близким.

Детская программа «Тепло зимы в усадьбе Лажечниковых. История в глине» завершится встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой у наряженной елки. Подростков от 14 лет и взрослых приглашают на мастер-класс «Ледяная сказка в усадьбе Лажечниковых, согретая глиной»: им предстоит создать миниатюрную копию Ледяного дома, возведенного в Санкт-Петербурге в XVIII веке по указу императрицы Анны Иоанновны. Пока изделия будут обжигать, гостям покажут немой художественный фильм «Ледяной дом» 1916 года, снятый по мотивам одноименного романа Ивана Лажечникова.

Мастер-классы рассчитаны на посетителей от шести лет. Адрес: Московская область, Коломна, улица Октябрьской революции, 192А.