Каток в центральном парке «Пехорка» в Балашихе планируют открыть в начале декабря. Из-за снегопада, вызванного циклоном «Вилка», площадку регулярно расчищают лопатами и спецтехникой. При этом основные конструкции уже готовы: рабочие смонтировали деревянный каркас и иллюминацию.

Сейчас специалисты готовятся к заливке льда. Под основанием катка проложили трубы, соединенные с холодильной установкой. Она поддерживает температуру минус девять градусов, хотя на улице сейчас около минус одного. Благодаря искусственному охлаждению покрытие будет оставаться прочным и ровным даже во время оттепели и резких перепадов температуры.

В парке также оборудуют площадки для зимних развлечений. На территории автогородка установят горку, подготовят детские машинки, квадроциклы и лыжи. Кроме того, планируют добавить электрические снегокаты.

С 1 декабря во всех парках Балашихи начнется губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Зоны отдыха украсят праздничными декорациями. Перед новогодними каникулами также откроют резиденцию Деда Мороза с почтой и творческими мастер-классами для детей и родителей.