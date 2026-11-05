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    Жительница Шаховской Анжела Домбровская вышла в финал конкурса «Хозяйка села»

    Фото: Татьяна Рунова

    Жительница деревни Волочаново под Шаховской Анжела Домбровская вышла в финал конкурса «Хозяйка села» и одержала победу в номинации «Материнский подвиг». Многодетная мама, воспитывающая шестерых детей, успешно совмещает заботу о семье с развитием собственного фермерского хозяйства, рассказали в РИАМО.

    На участке площадью 15 гектаров Анжела выращивает лекарственные растения, из которых изготавливает натуральную косметику и гидролаты. Еще одно направление ее деятельности — пчеловодство. На подворье содержатся 15 пчелиных семей, а полученный мед преимущественно используют для производства собственной продукции.

    Свои товары предпринимательница представляет на выставках и ярмарках. Кроме того, она проводит мастер-классы, знакомит посетителей с традициями травничества и учит составлять растительные сборы.

    В дальнейшем Анжела планирует расширить хозяйство и создать ферму, посвященную пчеловодству и выращиванию трав, с сенсорным садом для гостей.

    «Мне очень хочется приобщать людей, знакомить их с травными традициями, рассказывать о свойствах трав, — поделилась Анжела. — Создать сенсорный сад на своем хозяйстве, чтобы люди понимали: растения — наши главные помощники. И чем больше мы общаемся с природой, тем крепче наше здоровье — не только физическое, но и психическое».

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