Жительница Шаховской Анжела Домбровская вышла в финал конкурса «Хозяйка села»

Жительница деревни Волочаново под Шаховской Анжела Домбровская вышла в финал конкурса «Хозяйка села» и одержала победу в номинации «Материнский подвиг». Многодетная мама, воспитывающая шестерых детей, успешно совмещает заботу о семье с развитием собственного фермерского хозяйства, рассказали в РИАМО.

На участке площадью 15 гектаров Анжела выращивает лекарственные растения, из которых изготавливает натуральную косметику и гидролаты. Еще одно направление ее деятельности — пчеловодство. На подворье содержатся 15 пчелиных семей, а полученный мед преимущественно используют для производства собственной продукции.

Свои товары предпринимательница представляет на выставках и ярмарках. Кроме того, она проводит мастер-классы, знакомит посетителей с традициями травничества и учит составлять растительные сборы.

В дальнейшем Анжела планирует расширить хозяйство и создать ферму, посвященную пчеловодству и выращиванию трав, с сенсорным садом для гостей.

«Мне очень хочется приобщать людей, знакомить их с травными традициями, рассказывать о свойствах трав, — поделилась Анжела. — Создать сенсорный сад на своем хозяйстве, чтобы люди понимали: растения — наши главные помощники. И чем больше мы общаемся с природой, тем крепче наше здоровье — не только физическое, но и психическое».