Дорогу на улице Титова заасфальтировали в Воскресенске

Благоустройство дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в округе. Сейчас специалисты работают в микрорайоне Лопатинский.

Ремонт затрагивает не только центральные дороги муниципалитета, но и частный сектор. В ближайшее время укладка асфальта планируется на улице Лазурной. На улицах Ильинской и Владимирской рабочие подготовили основание из щебня и выполнили расклинцовку асфальтовой крошкой.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил, что особенно важно приводить в порядок эти участки по просьбам жителей: именно здесь несколько лет назад выделялись участки многодетным семьям.

«Их пожелания были включены в Народную программу, и теперь мы видим результат», — добавил глава муниципалитета.

Работы по благоустройству дорожной сети продолжаются.